Пермский институт ФСИН раздаёт лабрадоров-ретриверов и овчарок Поделиться Твитнуть

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В Пермском институте ФСИН объявили о готовности продать или передать выбракованных служебных собак всем желающим. Информация об этом появилась в соцсетях вуза.

Речь идёт о семи животных пород немецкая овчарка, восточноевропейская овчарка и лабрадор-ретривер.

Самы[ старших восьмилетних собак вуз готов отдать бесплатно. Это немецкая овчарка по кличке Еста, немецкая овчарка по кличке Жасмин и ретривер Виве Тифани. Остальных псов возрастом от трёх до пяти лет институт продаёт по 1,5 тыс. руб.

Выбракованных собак институт готов передать физическим или юридическим лицам, при себе необходимо иметь паспорт гражданина РФ, специальное снаряжение для животных (ошейник, короткий поводок, намордник).

Ранее «Новый компаньон» сообщал, что «Пермская пригородная компания» (ППК) провела акцию и разрешила вывезти на электричках бесплатно собак и кошек, чтобы их не бросали на зиму на приусадебных участках.

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