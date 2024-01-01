Пермяк убил знакомого лопатой на почве ревности После преступления тело погибшего он закопал на заброшенном участке Поделиться Твитнуть

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

В Горнозаводском городском округе следователи задержали местного жителя, который подозревался в убийстве своего знакомого в 2023 году. Ему уже предъявлено обвинение по соответствующей статье Уголовного кодекса РФ.

Как рассказали в СУ СКР по Пермскому краю, по версии следствия, в мае 2023 года обвиняемый был пьян и возле дома в пос. Бисер Горнозаводского городского округа на почве ревности и личных неприязненных отношений ударил своего знакомого лопатой по голове. От нанесенных травм мужчина скончался на месте преступления. Испугавшись, обвиняемый решил закопать тело знакомого на заброшенном участке в том же посёлке.

Следователи вместе с сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по Горнозаводскому городскому округу изобличили преступника. Также было найдено и тело убитого им мужчины. задержали. Обвиняемого задержали, он полностью признал свою вину.

Суд избрал в отношении мужчины меру пресечения в виде заключения под стражу.

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