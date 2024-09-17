Энергетики «Т Плюс» напоминают об ответственности управдомов за подключение отопления Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермские тепловые сети Пермского филиала ПАО «Т Плюс» обращают внимание жителей Перми, что исполнителями услуг отопления и горячего водоснабжения в многоквартирных домах являются жилищные организации — УК и ТСЖ. Для успешного начала отопительного сезона 2024/25 именно управдомы должны подготовить внутридомовые коммуникации к подаче тепла и подать заявку на подключение.

Управляющим организациям — УК/ТСЖ — рекомендовано активно проводить подключение жилых домов к отоплению в соответствии с решением администрации Перми. Это позволит обеспечить постепенное запуск теплоносителя в здания, так как на старте подачи отопления требуется регулировка гидравлических и температурных режимов для сохранения работоспособности систем отопления.

При отсутствии отопления в доме жителям, в первую очередь, необходимо запросить информацию в своей управляющей организации.

В свою очередь, теплоэнергетики несут ответственность за теплоподачу только до ввода в здание. В случае отказов работы стояков, порывов батарей, наличия отопление в одной комнате и отсутствии в другой нужно обращаться к управдому.

«Качественная подготовка к осенне-зимнему периоду — залог стабильного теплоснабжения жителей после начала отопительного сезона. Свою задачу — подать тепло до зданий — Пермские тепловые сети выполнят в полной мере. Крайне важно обеспечить распределение тепловой энергии внутри зданий — чтобы равномерно грели батареи и из кранов текла горячая вода. За это отвечают управдомы — УК и ТСЖ», — отмечает технический директор — главный инженер Пермских тепловых сетей Пермского филиала ПАО «Т Плюс» Сергей Гужев.

Напомним, отопительный сезон 2024/25 в Перми начался 18 сентября. Соответствующее постановление № 772 от 17.09.2024 г. подписал глава города Эдуард Соснин. Согласно документу, подача отопления в жилые дома началась с 23 сентября.

Информацию о работе тепловых сетей и центральных тепловых пунктов можно уточнить в Тепловой справочной службе по телефону (342) 259-39-98. Также работает информационный портал «Тепловая справочная служба» (ТСС).





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