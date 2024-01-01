В Пермском крае мошенники рассылают сообщения от имени сотрудников минприроды региона В ведомстве призывают игнорировать послания и обращаться в полицию Поделиться Твитнуть

Злоумышленники начали использовать поддельные аккаунты сотрудников министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В частности, пользователям присылают сообщения в мессенджере Telegram от имени сотрудников краевого минприроды.

Во время общения мошенники пытаются получить доступ к личной информации или даже получить финансовую выгоду, используя поддельные аккаунты, отмечают в ведомстве и призывают быть осторожными и не доверять подозрительным сообщениям.

«Если вы получили подобное сообщение, не отвечайте на него и заблокируйте аккаунт отправителя. Если вы стали жертвой мошенничества или заметили подозрительную активность, сообщите об этом в правоохранительные органы», — рассказали в минприроды Прикамья.

Отметим, это уже не первый случай, когда в социальных сетях появляются фейковые аккаунты городских и краевых чиновников, от имени которых пользователям рассылаются сообщения.

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