Пермячка спустила в онлайн-казино чужой 1 млн рублей Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Куединский районный суд вынес приговор 22-летней девушке, признав её виновной в растрате денег, которые ей дала мать. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.

По данным следствия, в октябре 2022 года женщина получила в наследство квартиру, но её жилплощадь признали аварийной, поэтому новой владелице выплатили компенсацию. Часть этой суммы в размере 999 тыс. руб. дочь заявительницы с её разрешения перевела на свой счёт якобы для открытия вклада под проценты, но позже в течение двух с половиной месяцев потратила все деньги матери в онлайн-казино.

Спустя шесть месяцев, в апреле 2023 года, потерпевшая сказала дочери, чтобы она вернула ей деньги. Но та не смогла это сделать, поэтому женщина обратилась в банк, где ей сказали, что на её не было оформлено никаких счетов. Тогда потерпевшая вновь потребовала дочь вернуть сбережения, а позже обратилась в полицию.

В ходе предварительного следствия злоумышленница компенсировала матери 300 тыс. руб. Суд назначил девушке наказание в виде штрафа и обязал возместить оставшуюся часть ущерба в размере 699 тыс. руб.

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