В батутном центре в Пермском крае посетительница сломала позвоночник Заведение выплатило пострадавшей моральную компенсацию Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Судебные приставы помогли взыскать компенсацию морального вреда в пользу жительницы Пермского края, получившей травму в батутном центре.

Как сообщили в ГУ ФССП по региону, во время визита в батутный центр «IBATUT» в Кунгуре молодая женщина получила перелом поперечного отростка позвоночника после столкновения с металлической балкой, установленной с нарушениями правил безопасности.

«После неудачного прыжка выяснилось, что предприятие не имеет хладокомплекта в аптечке. Вместо этого, администрация заведения выдала пострадавшей замороженные сосиски, а на просьбы вызвать скорую помощь ответила отказом, сославшись на то, что, девушка притворяется», — сообщили в ведомстве.

Из-за полученной травмы жительница Перми не только испытала серьезные физические страдания, но и лишилась рабочего места, а также возможности продолжать заниматься любимыми видом спорта. Это послужило основанием для подачи иска в суд.

В процессе судебного разбирательства было подтверждено, что услуги были оказаны ненадлежащим образом, а также имел место халатный подход к клиенту. Суд вынес решение о выплате индивидуальным предпринимателем компенсации морального вреда в размере около 240 тыс. руб. Исполнение решения проконтролировали судебные приставы.

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