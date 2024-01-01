На границе погиб солдат-срочник из Пермского края Анатолий Кузнецов Ему было всего 19 лет Поделиться Твитнуть

Фото: Администрация Чусовского округа

В Чусовом похоронили 19-летнего военнослужащего Анатолия Кузнецова. Об этом сообщили в администрации Чусовского округа на официальной странице в соцсетях.

Анатолий родился 30 марта 2005 года в Чусовом, где окончил школу «Подросток». В ноябре прошлого года молодого человека призвали в армию на военную службу. По информации муниципалитета, он служил на границе в должности старшего механика-водителя в мотострелковом батальоне. Где именно — не уточняется.

Молодой человек погиб во время исполнения воинского долга 13 сентября этого года, сообщили местные чиновники.

Прощание с ним состоялось 18 сентября.

«Его жизнь оборвалась, но память о нём, его мужестве и самоотверженности, останется с нами. Мы глубоко скорбим по поводу гибели Анатолия», — прокомментировали в администрации Чусовского округа.

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