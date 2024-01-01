Алёна Бронникова В микрорайоне Бумкомбинат в Перми построят новый сквер Проект рассмотрят на общественных обсуждениях Поделиться Твитнуть

В Орджоникидзевском районе, рядом с ДК «Бумажник» и детской поликлиникой №3, администрация Перми планирует построить сквер. Под новую рекреационную зону рассматривается земельный участок на пересечении улиц Евгения Пузырёва и Мозырьской площадью 28 тыс. кв. м.

Мэрия обратилась в комиссию по ПЗЗ с предложением установить границы соответствующей территориальной зоны парков Р-1, чтобы привести смежные участки к единой территориальной зоне. Проект направлен на общественные обсуждения.

Как уточнили в министерстве по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края, в новом сквере будут находиться аллея славы, парк и лесной массив. На его территории планируют разместить спортивные и детские игровые площадки, площадки для тренировок домашних животных и арт-объект.

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