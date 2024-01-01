Алёна Бронникова «Парма» уступила в первом матче нового сезона Единой лиги ВТБ Игра проходила на выезде в Саратове Поделиться Твитнуть

БК «Парма»

Пермский баскетбольный клуб «Парма» проиграл в первом матче нового сезона Единой лиги ВТБ. Игра проходила в гостях у саратовского БК «Автодор». Финальный счёт встречи — 67:59.

Самыми результативными игроками в составе пермяков оказались Алекс Хэмилтон, набравший 15 очков и сделавший 4 подбора, 4 передачи и шесть 6 перехватов, Ройс Хэмм, набравший 14 очков при пяти подборах, а также Александр Захаров — 10 очков при шести подборах.

Игра оказалась жёсткой и напряжённой. Главный тренер «Пармы» Евгений Пашутин в послематчевом интервью отметил, что команда ожидала этого. Но первые две четверти недостаточно внимательно защищались и допускали большое количество открытых бросков. После перерыва игрокам удалось сократить отставание с 20 до двух очков.

«К сожалению, неправильные решения в нападении не позволили сохранить ровный счёт до конца. Мы должны стремиться к той игре, которую показывали защитники в третьей и четвёртой четверти. Следующие игры будут ещё сложнее, поэтому мы должны внимательно готовиться и понимать, что все игры на выезде будут такими», — добавил Пашутин.

Следующая игра «Пармы» вновь пройдёт на выезде. 25 сентября пермяки встретятся в Нижнем Новгороде с БК «Пари НН».

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