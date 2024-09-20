В конце сентября Shaman выступит в Перми с сольным концертом Самые дорогие билеты стоят 8 тысяч рублей Поделиться Твитнуть

Shaman / кадр из клипа песни "Реквием"

На следующей неделе, 23 сентября, певец Ярослав Дронов, более известный как Shaman, даст сольный концерт в спорткомплексе им. Сухарева (ш. Космонавтов, 158а). Как сообщают организаторы из ООО «Артисты и Звёзды», он представит новую концертную программу «Победа!», премьера которой состоялась на Красной площади в День российского флага.

Стоимость билетов на выступление артиста варьировалась от 2 до 8 тыс. руб., но сейчас в продаже остались только билеты от 4,5 до 7 тыс. — всё остальное уже раскупили.

Отметим, это будет уже третий концерт Shaman'а в Перми. Предыдущий состоялся 1 февраля в ДК им. Солдатова. Были раскуплены все 1200 мест.

Примечательно, что в соседней Свердловской области популярность певца значительно ниже, чем в Перми. Например, в Нижнем Тагиле его концерт, который должен был пройти 24 сентября, организаторы отменили «по техническим причинам», однако в местных пабликах в соцсетях сообщалось, что это произошло в связи с плохой реализацией билетов. По техническим причинам отменён и концерт артиста в Магнитогорске, где он должен был выступить в начале октября.

Ярослав Дронов — автор и исполнитель патриотических песен «Я русский», «Встанем», «Ты моя», «Мой бой», «Исповедь», «Моя Россия», «Мы», «Мёд» и другие. Взлёт его популярности начался после начала российской спецоперации на территории Украины.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.