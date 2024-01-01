В Прикамье больница не оплатила подрядчикам более 10 млн рублей Главврачу внесли представление Поделиться Твитнуть

В Октябрьском округе Пермского края прокуратура провела проверку в центральной окружной больнице, по итогам которой были выявлены нарушения. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного органа.

В частности медучреждение не оплатило предпринимателям несколько исполненные контракты на общую сумму свыше 10 млн руб.

По итогам проверки прокурор внёс главному врачу больницы представление, которое уже удовлетворено. Должностное лицо также привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 7.32.5 КоАП РФ (нарушение срока и порядка оплаты товаров (работ, услуг) при осуществлении закупок для государственных и муниципальных нужд). Его оштрафовали на 30 тыс. руб.

В прокуратуре пояснили, что сейчас задолженность перед подрядчиками уже частично погашена: выплачено около 6 млн рублей. Полное устранение нарушений находится на контроле надзорного органа.

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