В Перми будут судить мошенников в сфере автострахования Они инсценировали ДТП с участием такси и получали за это выплаты Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Прокуратура Пермского края утвердила обвинение по уголовному делу в отношении 13 пермяков. Им инкриминируют мошенничество в сфере страхования, совершённое в крупном размере организованной группой.

Следователи считают, что один из обвиняемых, являясь руководителем местного таксопарка, создал организованную преступную группу для хищения денег у страховых компаний. В эту деятельность он вовлёк водителей такси и сотрудника страховой фирмы.

По данным следствия, с 2018 по 2021 год на территории Перми обвиняемые инсценировали ДТП с участием автомобилей такси. После этого они отправляли фальсифицированные документы в различные страховые компании, чтобы получать выплаты.

Ущерб, который понесли страховые компании от этой деятельности, составил более 2 млн руб. Частично эти деньги были возмещены в ходе предварительного следствия.

Уголовное дело направят в Ленинский районный суд Перми.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.