В Пермском крае пятерых жителей осудили за кражу нефти на 1 млн рублей Им дали условные сроки и оштрафовали Поделиться Твитнуть

Скриншот видео ГУ МВД России по Пермскому краю

В Пермском городском округе суд вынес приговор пятерым пермякам. Их признали виновными в покушении на кражу организованной группой в особо крупном размере.

Как рассказали в ГУ МВД России по Пермскому краю, летом 2023 года оперативники уголовного розыска краевого главка установили, что пятеро мужчин могут быть причастны к краже нефти из нефтепровода. Злоумышленники нашли ранее оборудованную незаконную врезку возле села Курашим Пермского района. Чтобы вывези похищенную нефть, они планировали использовать грузовики.

В результате правоохранители задержали пермяков с поличным – злоумышленники пытались скрыться с места преступления.

В пресс-службе полиции пояснили, что осуждённые пытались похитить около 40 тонн нефти – это более 1 млн руб. Полицейские изъяли спецтехнику, рации и униформу. Сырьё возвратили владельцу.

Суд приговорил пятерых фигурантов уголовного дела к лишению свободы на 2,5 года условно. Также они должны выплатить крупные штрафы. Их сумма не уточняется.

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