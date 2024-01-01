Третьи сутки ведутся поиски не вернувшегося с работы 31-летнего пермяка Поделиться Твитнуть

В Перми исчез 31-летний мужчина. Он не вернулся домой после работы. Об этом сообщает поисковый отряд им. Ирины Бухановой.

По информации сайта perm.aif.ru, речь идёт о жителе краевого центра Аркадии Фалине. Он пропал 17 сентября. Волонтёры сообщают, что мужчина покинул рабочее место на ул. Ленина в вечернее время. Последний раз его видели в Дзержинском районе города, и с тех пор его местоположение неизвестно.

Приметы мужчины: рост 194 см, среднее телосложение, серые глаза и светлые волосы. В день исчезновения был одет в чёрный спортивный костюм Puma и синие кроссовки с белой подошвой.

Волонтёры обращаются к неравнодушным гражданам с просьбой помочь распространить информацию о пропавшем. Если у кого-либо есть сведения о его местонахождении, просьба связаться с поисковиками по тел. 8 (342) 204-49-04 или позвонить в полицию 102.

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