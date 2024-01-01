В Прикамье число участников акции «Дети вместо цветов» увеличилось вдвое На поддержку тяжелобольных детей пермяки собрали более 1,6 млн рублей Поделиться Твитнуть

Фото: Фонд "Берегиня"

В этом году в акции «Дети вместо цветов» приняли участие более 9,7 тыс. школьников. Они собрали рекордные 1 млн 650 тыс. руб. на поддержку тяжелобольных детей.

Суть акции в том, что в День знаний школьники приносят педагогу не много букетов, а один. Сэкономленные на покупке цветов деньги используются в качестве благотворительного взноса. Эти деньги идут на лечение, реабилитацию и улучшение качества жизни детей с онкологическими и другими тяжёлыми заболеваниями.

В этом году благодаря активному участию школьников и их родителей фонд «Берегиня», который проводит акцию, смог собрать значительную сумму. Эти средства позволят оказать реальную помощь многим семьям, столкнувшимся с тяжёлой болезнью ребёнка.

«Мы гордимся тем, что каждый год всё больше людей присоединяется к этой прекрасной акции. Для примера: в прошлом году мы регистрировали порядка 5 тыс. участников, в этом их количество увеличилось почти до 10 тыс.! Участие в акции, на наш взгляд, не просто добрый жест, а важный шаг на пути к созданию общества, где забота о ближнем является нормой», — рассказала директор «Берегини» Татьяна Голубаева.

Завершением акции стал розыгрыш призов среди участников. На этот раз провести его помогала подопечная фонда Мария Дерюшева, которая перенесла лечение от онкологического заболевания и благодаря акции уже проходит комплексную реабилитацию в клинике неврологии.

Победителями розыгрыша стали «Частная школа "Январь» (Пермь), ученики 3 «А» вместе посетят один из кинотеатров, ребята из 4 «Г» Осинской средней школы №2 отправятся на экскурсию на одну из телестудий Перми, а третий победитель — 6 «А» класс Гимназии №4 им. Братьев Каменских из Перми получил возможность посетить «урок на воде» в бассейне.

На старте акции были выбраны трое подопечных фонда. Им окажут помощь на средства сбора. Это Маша Дерюшева и Даша Кирьянова, которым купят современные слуховые аппараты, а также Максим Костарев, семье которого необходимы средства для частых поездок в федеральные клиники. Оставшиеся деньги, около 1 млн руб., фонд направит на помощь другим подопечным.

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