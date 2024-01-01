В Прикамье осуждённого исправительной колонии нашли мёртвым В ГУФСИН утверждают, что он покончил с собой Поделиться Твитнуть

Фото: Freepik

В исправительной колонии №40 в Кунгурском округе был найден мёртвым 27-летний осуждённый. Первой об этом написала бывший член Общественной наблюдательной комиссии Пермского края, правозащитница Оксана Асауленко. В пресс-службе ГУФСИН по региону подтвердили факт смерти осуждённого.

В ведомстве пояснили, что 6 сентября в ИК-40 ГУФСИН России по Пермскому краю был обнаружен без признаков жизни осужденный О., 1997 г.р. Молодой человек отбывал в этой колонии срок за наркотики и нарушение ПДД.

Оксана Асауленко уточнила, что погибшим был 27-летний Евгений Ожиганов.

Как рассказали «Новому компаньону» в пресс-службе ГУФСИН, после обнаружения тела мужчины на место незамедлительно прибыли сотрудники скорой помощи. Они провели все необходимые реанимационные мероприятия, но спасти осуждённого не удалось, и фельдшер скорой констатировал его смерть.

Сейчас обстоятельства ЧП устанавливают следователи местного отдела СК по региону и представители ГУФСИН по Прикамью. Начата служебная проверка. По официальным данным, предварительная причина произошедшего – самоубийство.

По данным родственников, перед происшествием Евгений несколько раз попросил жену выслать ему деньги. После смерти родственников не пустили в морг, а когда его хоронили, супруга заметила ссадины на лице мужчины.

У осуждённого на свободе остались два ребёнка.

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