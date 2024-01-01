По Перми запускаются вечерние экскурсии Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Ко Всемирному Дню туризма, который отмечается 27 сентября, будет запущен экскурсионный автобусный маршрут «Огни вечерней Перми». Он пройдёт по центральным улицам города. Продолжительность экскурсии составит около двух с половиной часов, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Во время поездки предусмотрены три остановки в живописных уголках Перми. На маршруте будут работать квалифицированные гиды.

Экскурсия начнётся от здания ж/д вокзала Пермь I. Участники смогут увидеть вечернее освещение города, узнать о значимых людях и событиях, которые определили облик современного мегаполиса, а также отправиться к Пермской телебашне, занимающей третье место по высоте в России после Останкинской и Питерской. В финале экскурсии пройдёт розыгрыш подарков и призов.

Билеты и расписание экскурсий можно узнать в группе «Экскурсионные маршруты 300т» и на сайте 300т.рф. Экскурсионный маршрут будет работать по пятницам, субботам и воскресеньям.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.