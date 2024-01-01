В Перми бухгалтер отдала мошенникам более 2 млн рублей Женщина решила заработать в сфере инвестиций Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Жительница Перми стала жертвой мошенников, которые обманным путём похитили у неё более 2 млн руб., предложив услуги по выводу средств. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. Полиция возбудила уголовное дело по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество).

Как пояснили в ведомстве, 52-летняя бухгалтер из Перми увидела в Сети рекламу дополнительного заработка в сфере инвестиций на брокерском рынке. Женщина перешла по ссылке и заполнила анкету. Через какое-то время у неё образовался доход в сумме 44 тыс. долларов, которые она не могла самостоятельно вывести на свой счёт, так как банк инвестора находится не в России.

Пермячка решила найти в интернете человека, который ей поможет. «Специалист» попросил за свои услуги 7% от выведенных средств. Женщина доверилась незнакомому мужчине и в течение месяца перевела более 2 млн руб. на различные счета. Однако инвестиционную прибыль так и не получила. Когда она поняла, что её обманули, пермячка обратилась в полицию.

В полиции отмечают, что этот случай — один из многих: продолжают регистрироваться мошенничества под предлогом получения дополнительного заработка на инвестиционных платформах. В ведомстве предупреждают: аферисты предлагают гражданам заманчивую перспективу — выгодно вложить деньги и без особых усилий извлекать доход.

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