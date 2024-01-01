Зарина Ситдикова В Пермском крае появилась мемориальная доска погибшему в СВО ветерану ГУФСИН Памятная плита установлена в Соликамске Поделиться Твитнуть

ГУФСИН России по Пермскому краю

В Соликамске на административном здании ИК-1 и ИК-2 установлена мемориальная доска полковнику внутренней службы в отставке Сергею Мельникову. Ветеран ГУФСИН России по Пермскому краю погиб в ходе специальной военной операции. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как рассказали в службе, Сергей Мельников окончил Пермское высшее военно-командное тыловое училище внутренних войск МВД России. После окончания вуза он служил в различных подразделениях МВД и УИС России, занимал руководящие должности. За годы работы он был награждён медалями «За отличие в службе» трёх степеней. В 2016 году он вышел на пенсию, но продолжил трудиться на предприятиях Соликамска.

В сентябре 2022 года Сергей Мельников был мобилизован, а уже спустя полгода его наградили медалью «За воинскую доблесть» II степени. 5 декабря 2023 года он погиб в бою в районе п. Сладкая Балка. Указом президента РФ Сергей Мельников посмертно был награждён Орденом Мужества.

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