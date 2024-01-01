Зарина Ситдикова В ряде домов в двух районах Перми на сутки отключат водоснабжение Это необходимо для проведения работ по замене задвижек Поделиться Твитнуть

Архив ИД "Компаньон"

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Для проведения работ по замене запорной арматуры на бульваре Гагарина, 85 и ул. Крупской, 76 в Перми будет на сутки приостановлена подача воды в ряд домов Мотовилихинского и Свердловского районов. Об этом сообщает «НОВОГОР-Прикамье».

По информации компании, отключение произойдёт на магистральном водоводе диаметром 60 см с 9:30 28 сентября до 9:30 29 сентября. В течение этого времени воды не будет в домах по:

— ул. Сибирской, 94;

— ул. Чернышевского, 7, 7а, 9а, 10, 11, 11а, 13, 15, 17, 19, 19а, 23, 25, 27, 28, 29, 31, 33, 35, 37, 41, 41а, 15 а–г, 17 а–д;

— ул. Ушинского, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10;

— ул. Красные Казармы, 7, 8, 9, 10, 17, 25;

— ул. Николая Островского, 27, 72, 74, 76, 76а, 107, 109, 111, 111а, 113, 119;

— ул. Крупской, 48, 50, 52, 54, 56, 57, 57а, 59, 61, 65/1, 65/2, 67, 68, 69/1, 69/2, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 78, 78а, 79(ЦТП№8), 79а, 80, 80а, 81, 82, 82а, 83, 84, 84а, 85, 85а, 86, 86а, 87, 87а, 87б, 88, 89, 89а, 90, 91а, 92, 93;

— ул. Аркадия Гайдара, 6/1, 6/2, 7, 7а, 8, 9, 9а, 10а, 11, 11а, 13, 13а, 14, 16, 16/2, 16а;

— ул. Пушкарской, 55, 61, 63, 67, 65, 69, 75, 73, 77, 79, 81, 83, 128, 130, 132, 134, 136, 136а, 140, 142;

— ул. Старцева, 35, 35в, 35/2, 35/3, 37, 37/3, 37/2, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 53, 55, 61 ,61 к.1, 65;

— бульвару Гагарина, 53, 54(ЦТП №20), 54а, 56, 58, 58а, 58в, 58б, 58г, 59, 60а, 60, 60б, 60д, 61, 62, 62/2, 62а, 62а/2, 64, 66 (ЦТП №17), 66а, 68, 70 (ЦТП №48), 70а, 70б, 72(ЦТП №15), 72а, 74, 74в, 78, 80, 80а, 82, 83а, 84, 86, 86б, 88, 89а, 91, 93/1, 93/2, 93/3, 93/4, 93/6, 95, 97, 99, 101, 103, 103а, 105, 105а, 107/1, 107/2, 107/3, 107/4, 107/5, 107/7, 109, 111/1, 111/2, 113, 113а, 113б, 115;

— ул. Юрша, 82, 84, 86 ,96,100;

— ул. Лякишева, 2, 4, 6, 8;

— ул. Пономарёва, 56, 56а 91;

— ул. Звонарёва, 37, 39, 39а, 43, 43а, 45;

— ул. Белинского 6, 6б;

— ул. Дружбы, 11,13;

— ул. Патриса Лумумбы, 1 ,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 11, 13, 15, 17,19;

— ул. Технической, 1, 14;

— ул. Тургенева, 20;

— ул. Максима Горького, 41, 74;

— ул. Макаренко, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 54, 56.

Перебои с водой и пониженное давление водоснабжения будут наблюдаться: в м/р Городские Горки (от ул. Ушинского и ул. Аркадия Гайдара до ул. Старцева; от ул. Пушкарской до бульвара Гагарина; от ул. Студенческой до ул. Ушинского; от бульвара Гагарина до ул. Технической и ул. Аркадия Гайдара) и в м/р Юбилейный.

Жителям нужно сделать запас воды на период проведения работ.

Для обеспечения социальных объектов водой организуют работу автоцистерн.

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