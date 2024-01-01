Зарина Ситдикова В ДТП с большегрузами и легковой машиной в Прикамье пострадали четыре человека В аварии на дороге в Частые столкнулись четыре автомобиля Поделиться Твитнуть

В Большесосновском округе в 16:50 19 сентября произошло столкновение трёх грузовиков и одной легковушки. В результате ДТП пострадали четыре человека. Об этом сообщается в telegram-канале «Полиция Прикамья».

Как уточнили в МВД, дорожно-транспортное происшествие случилось на 24-м км автодороги Большая Соснова—Частые.

По предварительной информации, двигавшийся в сторону Частых грузовик MAN занесло на трассе, из-за чего он выехал на полосу встречного движения, где в этот момент двигалась фура SITRAK. Большегрузы столкнулись, и корпус MANа замотало на дороге: его полуприцеп отбросило на бетонное ограждение, а затем снова на встречную. Там грузовик сбил легковую машину Renault, а затем столкнулся фурой марки DAV, водитель которой ехал за хэтчбеком и, пытаясь уйти от столкновения, свернул прямо на MAN.

По данным ГАИ, в результате ДТП пострадали шофёр Renault и трое пассажиров легковой машины.

Участники аварии перегородили дорогу, из-за чего пришлось организовать объезд места ДТП. Транспортный поток пустили со стороны Оханска через с. Острожку и д. Осиновку, а со стороны границы с Удмуртией — через Воткинск, Игру и Шаркан.

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