Зарина Ситдикова В Суксунском историко-краеведческом музее Прикамья завершилось техническое оснащение Благодаря нацпроекту «Культура» новое оборудование появилось в восьми музеях региона Поделиться Твитнуть

Министерство культуры Пермского края

В Пермском крае завершилось техническое оснащение муниципальных музеев в рамках нацпроекта «Культура», запланированное на текущий год. Об этом сообщает региональное минкультуры.

Как отмечают в ведомстве, всего новое оборудование было поставлено в восемь учреждений Прикамья. Федеральное финансирование на общую сумму 15 млн руб. получили Александровский, Верещагинский, Гайнский, Кочёвской, Очёрский, Чердынский, Чусовской и Суксунский музеи. На эти средства было закуплено более 130 единиц мебели и техники.

Заключительные мероприятия в рамках переоснащения прошли в Суксунском историко-краеведческом музее, который ведёт свою историю с 1977 года. Благодаря господдержке в учреждение было поставлено новое экспозиционно-выставочное оборудование для зала, посвящённого истории семьи Ивана Григорьевича Каменских — последнего владельца Демидовского медеплавильного завода в Суксуне. В мемориальной комнате, созданной в честь промышленника, обновился интерьер, появились современные витрины, фотографии и многое другое.

Основной экспозицией музея при этом остаётся выставка самоваров. Суксун известен как родина этих самобытных устройств, предназначенных для кипячения воды и приготовления чая. Их производство в посёлке началось ещё в 1740 году. В небольшом городке работали восемь фабрик и более 80 мастерских. Самовары стали настоящим символом городского населённого пункта, посмотреть на которые ежегодно приезжают сотни увлечённых туристов.

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