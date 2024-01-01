Зарина Ситдикова Количество модельных библиотек в Пермском крае приблизилось к 40 По стандарту нацпроекта «Культура» преобразована детская библиотека в Елово Поделиться Твитнуть

Министерство культуры Пермского края

В селе Елово открылась 39-я модельная библиотека в Пермском крае. Об этом сообщает региональное министерство культуры.

Новое образовательно-досуговое пространство было создано на базе Еловской детской библиотеки. Учреждение преобразовалось по стандарту нацпроекта «Культура».

Как отмечает глава регионального минкульта Алла Платонова, национальный проект особенно помогает профильным учреждениям в удалённых населённых пунктах края.

«Модельные библиотеки становятся одновременно и образовательной площадкой, и культурным центром, и местом для встреч и общения», — подчёркивает министр.

В ходе модернизации в здании Еловской детской библиотеки был выполнен ремонт, установлена новая мебель и современное оборудование: интерактивная панель, планшет, проектор, оргтехника. Для тематических занятий с ребятами приобретён умный глобус.

Благодаря модернизации в библиотеке пополнился книжный фонд — своё место на полках заняли более 600 новых изданий. На ремонт и оснащение библиотечного комплекса из бюджета Пермского края было направлено 5 млн руб.

Как отметили в региональном минкульте, Еловская детская библиотека — одно из старейших учреждений культуры в муниципалитете. Она была основана в марте 1935 года как отдел районной библиотеки. В 1948 году он стал самостоятельным.

Библиотека неоднократно становилась победителем различных краевых конкурсов, является районным информационно-методическим центром по родительскому просвещению и образованию. Её читателями являются более 1,5 тыс. юных жителей села Елово. Ежегодно в учреждении выдают более 55 тыс. экземпляров книг, количество посещений превышает 25 тыс.

В библиотеке уверены, что внутренние преобразования помещений, открытый доступ к фондам, создание комфортного, привлекательного пространства привлекут в учреждение новых посетителей.

По информации краевого минкульта, в 2024 году в Прикамье по модельному стандарту уже преобразованы библиотеки в Перми, Частых, Чусовом. На завершающем этапе находится ремонт в Добрянской детской библиотеке.

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