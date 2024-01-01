Глава Прикамья объяснил, почему был заморожен проект аквапарка в Перми Свои коррективы внёс коронавирус Поделиться Твитнуть

Дмитрий Махонин

Константин Долгановский

В прямом эфире на телеканале «ГТРК-Пермь» губернатор Пермского края Дмитрий Махонин назвал причину, из-ка которой в Перми не началось строительство аквапарка в Перми. По словам главы Прикамья, это был «фактор ковида».

«У нас было снижение доходов бюджета на 20%. И при этом нам надо было миллионы тратить на то, чтобы покупать средства индивидуальной защиты, оборудовать больницы. Даже элементарно мы покупали стиральные машины, чтобы врачи могли стирать одежду, не выходя из больничных учреждений, потому что сутками, неделями жили там. Но что я должен был сделать? Снять с какой-то дороги, с социальных выплат денежные средства? Конечно, мы пожертвовали тогда деньгами, которые были заложены на аквапарк. Это один из примеров принятия тех или иных решений», — пояснил губернатор.

В то же время Махонин отметил, что если экономика развивается, то краевые власти возвращаются к стройкам.

«Сейчас мы осторожно, но с уверенностью говорим, что у нас начинается стройка большого дворца спорта в районе ДКЖ, техника уже работает», — добавил Махонин.

Напомним, в начале июля стали известны итоги аукциона на право заключения договора о комплексном развитии территории (КРТ) в Камской долине. В рамках КРТ девелопер намерен построить на площадке в 12 га по ул. Спешилова многофункциональный комплекс с аквапарком. В частности, там будет предусмотрена термальная зона, фудкорт, крытая и открытая части с бассейнами и аттракционами, аквагорками. Кроме того, застройщик планирует оборудовать в этом месте фитнес-центр и уличный парк развлечений.

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