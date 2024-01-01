Ночью на трассе в Пермском крае погиб пешеход Поделиться Твитнуть

фото: ГИБДД

Около 00:40 19 сентября 2024 года на 197 км автодороги Кунгур-Соликамск в Пермском крае водитель автомобиля «Киа», женщина 1983 г. р., допустила наезд на пешехода 1980 г. р. Мужчина получил смертельные травмы и скончался на месте до приезда скорой помощи. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Губахи.

По предварительным данным, пешеход перебегал проезжую часть в неустановленном месте.

По факту дорожно-транспосртного происшествия проводится проверка.

В Госавтоинспекции снова напомнили водителям о важности выбора безопасной скорости и постоянном контроле за дорожной ситуацией, чтобы можно было своевременно принять меры в случае опасности. Также в ГАИ призвали пешеходов переходить проезжую часть только в разрешённых местах с соблюдением мер предосторожности. Об этом пишет ВЕТТА.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.