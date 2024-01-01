В Пермском крае от участников СВО поступило 800 запросов на трудоустройство Из них 600 уже удовлетворено Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Во время прямого эфира губернатор Пермского края Дмитрий Махонин рассказал о поддержке участников СВО из нашего региона. Махонин отметил, что в Прикамье ведётся комплексная работа: в каждом муниципалитете функционируют центры «Помощь здесь» при фонде «Защитники Отечества».

В этих центрах решаются разные вопросы: от реабилитации и протезирования, если это требуется по состоянию здоровья, до трудоустройства, переобучения и переподготовки.

«Восемьсот примерно обращений по трудоустройству есть от ребят, которые вернулись со специальной военной операции. И практически 600 просьб, ходатайств, запросов уже удовлетворено с точки зрения поиска работы. Эта комплексная работа говорит о том, что мы обязаны просто оказать полное содействие людям, которые отдали здоровье, жизнь для защиты нашей Родины. И каждый случай для нас уникальный», — рассказал Махонин.

Глава Прикамья пояснил, что просьбы, с которыми обращаются люди, разные.

«Понятно, что есть шероховатости, чиновничья волокита, но тем не менее, считаю, что комплексно работает система. Она отлаженная, требует донастройки. Мы это должны делать на плановой основе, но в целом каждая просьба является уникальной, адресной. Таким образом и надо к ней относиться», — добавил губернатор.

Дмитрий Махонин также предположил, что впоследствии участники СВО смогут иметь права, льготы и почести наподобие ветеранов Великой Отечественной войны.

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