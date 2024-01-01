В Перми около детского сада «Талантика» ликвидировали объекты торговли Глава Перми Эдуард Соснин пообещал, что территория будет благоустроена Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Глава Перми Эдуард Соснин в ходе рабочего визита в Дзержинский район посмотрел, как проводится работа по очистке территории вблизи детского сада «Талантика». Здесь, вплотную с детсадом на частной территории были расположены торговые объекты, которые доставляли неудобства воспитанникам и сотрудникам детского учреждения. Как рассказали в пресс-службе городской администрации, на сегодня все нестационарные торговые объекты ликвидированы. Частную территорию собираются передать детсаду. Все процедуры займут, по оценкам экспертов, около полутора месяцев.

«Проводится процедура межевания территории. Собственником осуществляется оценка земельного участка. Когда у нас будут все необходимые документы, а это примерно 1,5 месяца, участок будет передан детскому саду», — сообщила начальник городского департамента земельных отношений Лариса Пьянкова.

После передачи территории детсаду будет решаться вопрос благоустройства участка, который собираются в ближайшее время огородить, чтобы предотвратить самовольный захват участка.

По словам главы города, благоустройство обязательно будет проведено с учетом мнения пользователей территории.

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