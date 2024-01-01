Зампред правительства РФ и губернатор Прикамья обсудили развитие науки и молодёжной политики в регионе Поделиться Твитнуть

Фото: telegram-канал Дмитрия Махонина, t.me/mahonin59

Состоялась рабочая встреча заместителя председателя Правительства России Дмитрия Чернышенко с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным.

Как отметил Дмитрий Чернышенко, президент Владимир Путин поставил национальную цель — технологическое лидерство. Для её достижения важно развивать научно-образовательную сферу.

«Пермский край участвует в целой серии государственных мер поддержки. Например, в регионе развивается передовая инженерная школа по одноимённому федпроекту, университет ПНИПУ входит в программу "Приоритет-2030", на территории субъекта создаётся межвузовский кампус. Эти меры, созданные в рамках нацпроекта "Наука и университеты", продолжат своё действие в рамках нового — "Молодёжь и дети". Значит, и в дальнейшем перед пермской наукой и образованием будут открыты широкие возможности для развития», — подчеркнул вице-премьер.

Дмитрий Махонин доложил о ходе реализации проекта межвузовского кампуса «Будущее Пармы», который создаётся благодаря национальному проекту «Наука и университеты», поделился итогами работы действующей Передовой инженерной школы и планами открытия двух новых ПИШ.

В ходе встречи также обсуждались вопросы молодёжной политики, в частности реализации программы «Регион для молодых» в 2025 году. Губернатор Пермского края сообщил, что благодаря гранту в размере более 117 млн руб. в Прикамье будет проведена реконструкция молодёжных центров в трёх муниципалитетах — Краснокамском и Чернушинском округах и в Березниках.

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