Потерявшей на работе зрение пермячке выплатят 4 млн рублей Поделиться Твитнуть

Жительница Чусового получит 4 млн руб. компенсации за травму на производстве. Она пострадала во время уборки наледи с крыши здания, когда стояла в оцеплении опасной зоны. Задача, которую перед ней поставили — чтобы она не допускала туда прохожих, пока её напарник убирает с кровли сосульки. Прохожие не пострадали, а вот женщина оказалась в больнице.

О причинах ЧП рассказали в пресс-службе ГУ ФССП по Пермскому краю. Напарник пострадавшей, закончив работу, метнул деревянный шест, которым счищал сосульки, на землю, и случайно попал чусовлянке в голову. В больнице зафиксировали открытую черепно-мозговую травму.

Женщина не смогла восстановиться после полученной травмы, она потеряла зрение и получила первую группу инвалидности.

За защитой своих прав она обратилась в суд. Он обязал работодателя выплатить пострадавшей 1 млн руб. И ещё 3 млн руб. должно быть взыскано с компании, где работал её напарник. С помощью судебных приставов, которые наложили ограничительные меры на имущество должников, чтобы те ускорили темпы выдачи задолженности, пострадавшая женщина вскоре получит полагающиеся ей выплаты.





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