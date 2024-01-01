Жителю Прикамья назначили 50 часов обязательных работ за украденные цветы Чусовлянин нарвал их прямо у администрации Поделиться Твитнуть

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю, суд назначил 50 часов обязательных работ жителю Чусового, который в июле этого года украл цветы на площади у администрации.

В полиции уточнили, что чусовлянин нарвал их ночью ночью. Всего было сорвано 32 цветка. Ущерб составил 1700 рублей. Нарушителя смогли найти благодаря уличной камере видеонаблюдения.

Выяснились мотивы поступка молодого человека 2003 г. р. Он был пьян, а когда проходил ночью по площади, увидел клумбы с цветами. В этот момент он решил подарить их девушкам города. По дороге домой он так и сделал: раздарил всё украденное встречающимся на пути девушкам.

В отношении молодого романтика в полиции составили протокол об административном правонарушении по ч. 2 ст. 7.27 КоАП РФ — «Мелкое хищение чужого имущества».

Скриншот видео ГУ МВД России по Пермскому краю

По решению суда он должен отработать 50 часов.

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