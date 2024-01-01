На севере Пермского края водитель «Лады» насмерть сбил пешехода Мужчина скончался на месте Поделиться Твитнуть

Фото: Госавтоинспекция Прикамья

Вечером 18 сентября в Березниковском округе произошло смертельное ДТП с участием пешехода. Авария случилась около 20:20 на 181 км автодороги Кудымкар-Усолье. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Прикамья.

По данным полиции, 60-летний водитель автомобиля «Лада Гранта» наехал на пешехода 1963 г.р., который двигался в попутном направлении по проезжей части. От полученных травм пострадавший мужчина скончался на месте до приезда бригады скорой помощи.

Сейчас по факту ДТП правоохранительные органы проводят проверку. Сотрудники Госавтоинспекции разбираются в причинах смертельной аварии.

В ведомстве напоминают пешеходам о необходимости передвигаться только по тротуарам, а где их нет — по обочинам или краю проезжей части навстречу движению. В тёмное время суток и в условиях недостаточной видимости нужно иметь на одежде световозвращающие элементы.

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