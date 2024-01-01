Алёна Бронникова «Пермские медведи» уступили дома челябинцам Итоговый счёт 28:30 Поделиться Твитнуть

ГК «Пермские медведи»

В домашнем матче в рамках предварительного этапа Чемпионата России по гандболу «Пермские медведи» встретились с челябинским «Динамо-Сунгуль». Матч прошёл 18 сентября в СК им. Сухарева.

После ряда ошибок в первом тайме к перерыву пермяки отставали в счёте на одно очко — 15:16. В начале второго отрезка игры «Берлога» повела в счёте на три очка, но «Динамо» быстро отыгралось, и изменить отставание полностью хозяевам больше не удалось. Встреча закончилась счётом 28:30.

В послематчевом комментарии главный тренер «Пермских медведей» Виталий Бузмаков отметил заслуженную победу гостей и обратил внимание на нереализованные моменты и ошибки своих подопечных. «Нереализованные ситуации всегда бьют по коллективу, но считаю, это не главная сегодня наша ошибка. В принципе, наши вратари сегодня нас достаточно выручали. Сегодня проиграли, нужно принять и идти дальше», — подытожил он.

Следующая игра «Пермских медведей» состоится на выезде. 28 сентября пермяки сыграют против «Чеховских медведей» в Чехове.

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