Как купить квартиру в новых реалиях рынка? Поделиться Твитнуть

С отменой льготной ипотеки на новостройки и ростом базовых ставок по жилищному кредитованию, казалось бы, мечта о собственном жилье становится всё более заоблачной. На самом деле нет!

Девелопер PAN City Group1, понимая потребности своих клиентов, разработал уникальные условия покупки квартир в новом жилом комплексе «Притяжение»2.

1. Субсидированная ставка по ипотеке от 0,01%3

2. Траншевая ипотека4 — идеальное решение для тех покупателей, кто хочет иметь комфортный размер ежемесячного платежа, на весь период строительства! По сути, вы берете у банка деньги частями на оплату своего нового жилья.

Как это выглядит:

Вы получаете одобрение в банке на всю сумму ипотеки

вносите в счет оплаты стоимости жилья сумму первоначального взноса не менее 15%

сумма кредита же делится на 2 части (2 транша): 1 транш не менее 45% — перечисляется Застройщику банком в момент покупки квартиры, 2 транш — 40% — за 1 квартал до завершения строительства дома.

Таким образом, в период строительства размер Вашего ежемесячного платежа банку исчисляется из расчета суммы взятого 1 транша (45% от общей суммы ипотечных средств). После сдачи нового дома у Вас есть возможность переехав в новое жилье, реализовать свою имеющуюся квартиру и закрыть ипотеку, сэкономив на переплате.

3. Рассрочка без переплат от Застройщика5 без предоставления документов о заработной плате и трудоустройстве:

первоначальный взнос от 20%;

размер ежемесячного платежа на весь период рассрочки от 20 000 руб.;

оставшаяся сумма вносится не позднее 24.12.2025г.

4. Программа «Семейная ипотека»6 по ставке от 5,85% для семей с детьми, не достигшими 7 лет. При этом материнский капитал может быть использован в качестве первоначального взноса или погашения процентов по ипотеке. Многодетным выплачивают дополнительную сумму, которую можно потратить только на эти цели.

5. Зачёт вторичным жильём7. Чтобы покупка квартиры в ЖК «Притяжение» была еще более комфортной и доступной, мы предоставляем возможность приобрести новую квартиру в беспроцентную рассрочку с услугой реализации Вашего вторичного жилья:

при одновременной продаже вторичного жилья предоставляется беспроцентная рассрочка на 90 дней

первоначальный взнос составляет всего 10%

ежемесячный платеж не менее 20 000 рублей

оставшаяся сумма вносится после реализации Вашего вторичного жилья.

6. IT-ипотека8 по ставке от 5,85%

7. «Бонус» за быструю сделку9 — так, при покупке квартиры с единовременной оплатой, в том числе средствами ипотеки, вы получите скидку до 3% от стоимости жилья.

Современный комфортный дом «Притяжение» расположен в центре новой активно развивающейся инфраструктуры района Кондратово (ул. Водопроводная, 6а). Все необходимое — рядом: детский сад прямо напротив дома, неподалеку строятся новая школа на 1100 мест, высокотехнологичная поликлиника, современный торговый центр. Новоселов порадует новая транспортная развязка с тротуарами, пешеходными переходами и остановочными комплексами около дома.

Двор ЖК «Притяжение» — целое произведение искусства, в котором основной акцент сделан на озеленении территории: будут высажены цветущие многолетние кустарники и деревья. Вечнозеленые сосны в жаркую погоду будут создавать приятную тень во время прогулки, а зимой — радовать зеленью и сказочным оформлением.

Благодаря продуманному озеленению и концептуально разработанному рельефу образуются тематические зоны и сценарии движения жильцов на территории жилого комплекса. Для нас важно, чтобы каждому жителю нашего дома было комфортно, поэтому мы запроектировали на улице уютную лаунж-зону для взрослых, где можно приятно провести вечер, а также зону для занятия спортом всей семьей.

Выбирайте удобный способ покупки и бронируйте понравившуюся квартиру. Важно, что на данном этапе строительства дома вы можете выбрать подходящую планировку и нужный этаж из полного ассортимента квартир, и купить квартиру мечты по привлекательной цене, ведь с ростом дома растет стоимость и выбывают из продажи самые привлекательные предложения.

Выбрать и забронировать понравившуюся квартиру можно онлайн на сайте Дома «Притяжение» дом-притяжение.рф или через приложение PAN в App Store и Play Market.

Узнать подробности и получить консультацию можно в офисах продаж компании PAN City Group по адресам: г. Пермь, ул. Ленина, 72а, вход с ул. Борчанинова, офис 2 и Шоссе Космонавтов, 111, корпус 43, 2 этаж, а также по телефону (342) 207-17-07.

1 PAN City Group — ООО «ПАН Сити Групп» — управляющая организация ООО СЗ «СИТИ Проект».

2 ЖК «Притяжение»/Дом «Притяжение» — строящийся многоквартирный жилой дом по адресу: Пермский край, Пермский район, д. Кондратово, ул. Водопроводная, 6а. Застройщик — Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «СИТИ Проект». Проектная декларация размещена на сайте единой информационной системы жилищного строительства https://наш.дом.рф/ (ID — 55655), на сайте застройщика https://pancityproject.ru/ а также на сайте https://дом-притяжение.рф.

3 Субсидированная ставка по ипотеке с господдержкой для семей с детьми + ДЗК. Полная стоимость кредита — 3,640% — 14,796%. Ставка в размере от 0,01% годовых на срок от 12 месяцев с даты заключения кредитного договора в случае внесения первоначального взноса не менее 20,1% — для зарплатных клиентов банка и не менее 30,1% — для остальных категорий граждан, при подтверждении дохода и занятости и при условии комплексного страхования.

Ставка от 0,01% обеспечивается за счет субсидирования из средств Застройщика ООО СЗ «СИТИ Проект». По истечении срока действия обеспеченной ставки, процентная ставка в рублях РФ составит 6% в рамках программы «Ипотека с господдержкой для семей с детьми».

Заемщики — граждане РФ, имеющие ребенка -гражданина РФ, не достигшего 7 лет, либо имеющие двоих и более детей — граждан РФ, не достигших 18 лет, либо имеющие ребенка-инвалида — гражданина РФ, не достигшего 18 лет на дату заключения кредитного договора. Для семей с ребенком до 7 лет: Кредит предоставляется на приобретение у юр. лица (в том числе управляющей компании инвестиционного фонда) или ИП — первого собственника — застройщика готового жилого помещения, или на приобретение у юр. лица жилого помещения, находящегося на этапе строительства, а также на приобретение готового жилья на вторичном рынке заемщиками, имеющими ребенка-инвалида, у любого продавца — в случае расположения квартиры в субъекте РФ, на территории которого отсутствуют строящиеся многоквартирные дома; для семей с двумя детьми: Кредит предоставляется на приобретение у юр. Лица строящейся или готовой квартиры или таунхауса на территории отдельных регионов РФ в любом населенном пункте или на территории «малого города», а при покупке у юр.лица строящегося индивидуального жилого дома в границах малоэтажных жилых комплексов без ограничений по региону. Сумма кредита для Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области до 12 млн руб., для остальных регионов — до 6 млн руб. Первый взнос при подтверждении дохода и занятости — от 20,1 %. Валюта кредита — рубли. Срок кредита — от 1 до 30 лет. С 23.12.2023 заемщик/созаемщик/поручитель может получить только один ипотечный кредит по одной из программ с господдержкой.

Условия действительны на 18.09.2024 г. до даты изменения банком условий кредитования. Банк ВТБ (ПАО) оказывает исключительно банковские услуги. Банк вправе отказать в предоставлении кредита без объяснения причин. Банк предоставляет кредит в случае, если заемщик (созаемщик/поручитель, при наличии) соответствует требованиям госпрограммы и Банка и предоставил полный пакет необходимых документов.

Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000.

В рамках данной программы Застройщик подписывает Соглашение с банком о субсидированной ставке по каждому клиенту в отдельности на период, определенный соглашением, и уплачивает комиссионное вознаграждение. При этом, цена по договору участия в долевом строительстве увеличивается на сумму комиссионного вознаграждения. Размер субсидированной ставки, период действия субсидированной ставки и размер удорожания стоимости квартиры согласовываются индивидуально для каждой сделки.

4 Полная стоимость кредита рассчитывается от 22,91 % до 24,47 %*.

Предложение доступно по ставке от 21% годовых в рамках программ ПАО Сбербанк «Приобретение строящегося жилья» и «Акция для застройщиков» при приобретении строящегося жилья у юридического лица по ДДУ/ДУПТ или готового жилья у застройщика — партнера Банка: ООО СЗ «СИТИ Проект», при первоначальном взносе от 10,1 % от стоимости кредитуемого жилого помещения, сроке кредита от 12 до 360 месяцев, при проведении сделки с услугой «Сервис электронной регистрации», а также при оформлении Домклик Плюс*. Перечисление застройщику суммы кредита осуществляется частями: до ввода объекта в эксплуатацию в срок и размеры, установленные в Договоре долевого участия. При отказе заемщика от Домклик Плюс на второй и/или последующий год срока действия кредита процентная ставка по кредиту увеличивается на 1% годовых. При отказе заемщика от услуги «Сервис электронной регистрации» процентная ставка увеличивается на 0,3% годовых. Минимальная сумма кредита — 300 тыс. руб. Максимальный размер кредита до 100 млн руб. Дополнительные расходы: пакет Домклик Плюс, страхование и оценка объекта недвижимости, оформляемого в залог (тарифы зависят от индивидуальных особенностей заемщика), нотариальное заверение документов, направление документов на гос. регистрацию ДДУ в электронном виде. Услуга «Сервис электронной регистрации» предоставляется ООО «Домклик» (ОГРН 1157746652150, адрес: 121170, г. Москва, Кутузовский проспект, д. 32, к. 1, www.domclick.ru, услуга является платной. Обеспечение по кредиту — залог кредитуемого объекта недвижимости. Итоговая сумма кредита определяется индивидуально, на основании оценки платежеспособности и стоимости обеспечения заемщика. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Изменение условий — Банком в одностороннем порядке. Предложение действительно в период до 31.12.2024 г. вкл. Подробнее об условиях кредитования, необходимых документах и ограничениях на www.sberbank.ru. Реклама. ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015. *Пакет услуг Домклик Плюс включает в себя снижение ставки на 1%, подписку СберПрайм, страхование жизни и здоровья, а также скидку до 15% на сервисы Домклик, подробнее по ссылке: http://www.sberbank.ru/ru/person/credits/home/domklick_plus

5 Рассрочку предоставляет застройщик ООО СЗ «СИТИ Проект». График внесения платежей оформляется в качестве приложения к договору участия в долевом строительстве.

6 Базовая процентная ставка составляет от 5,85% при кредитовании в рамках программы «Семейная ипотека» с условием субсидирования процентной ставки застройщиком — партнером Банка при приобретении строящегося жилья у юридического лица по ДДУ/ДУПТ или готовое жилье у застройщика — партнера Банка: ООО СЗ СИТИ ПРОЕКТ. Диапазоны ПСК составляют 5.583 — 7.002%. Погашение кредита — аннуитетными платежами. Ставка повышается на 1% при отказе от личного страхования (страхование жизни и здоровья от несчастного случая и болезни). Первоначальный взнос не менее 20,01% от стоимости приобретаемой квартиры. Сумма кредита от 200 000 до 6 000 000 и до 12 000 000 руб. для объектов расположенных в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Все ипотечные кредиты могут быть взяты на срок до 30 лет. Валюта кредитов — рубли РФ.Валюта — рубли РФ. Кредит предоставляется гражданам РФ, у которых либо в период с 1 января 2018 г. до 1 июля 2024 г. (включительно) родился ребенок, гражданин РФ; либо имеется ребенок, гражданин РФ, рожденный не позднее 31.12.2023 г., которому установлена категория «ребенок-инвалид»; либо имеются двое или более детей, граждане РФ, которые не достигли возраста 18 лет на дату заключения кредитного договора. Необходимо предоставление свидетельств о рождении и подтверждение гражданства всех детей. Дополнительные расходы: страхование и оценка объекта недвижимости, оформляемого в залог (тарифы зависят от индивидуальных особенностей заемщика), нотариальное заверение документов, направление документов на гос. регистрацию ДДУ в электронном виде. Услуга «Сервис электронной регистрации» предоставляется ООО «Домклик» (ОГРН 1157746652150, адрес: 121170, г. Москва, Кутузовский проспект, д. 32, к. 1, www.domclick.ru, услуга является платной. Обеспечение по кредиту — залог кредитуемого объекта недвижимости. Итоговая сумма кредита определяется индивидуально, на основании оценки платежеспособности и стоимости обеспечения заемщика. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Изменение условий — Банком в одностороннем порядке. Предложение действительно по 31.07.2024 г. Подробнее об условиях кредитования, необходимых документах и ограничениях на www.sberbank.ru. Реклама. ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015.

7 При условии заключения договора купли-продажи квартиры с одновременной продажей вторичного жилья предоставляется скидка в размере от 2 (двух) до 3 (трёх) процентов от базовой цены квартиры, с учетом коэффициента этажности, и рассрочка в течение 90 (девяносто) календарных дней с даты заключения договора купли-продажи квартиры. Индексация в течение указанного периода не начисляется. Первоначальный взнос должен составлять не менее 10% (десять процентов) и оплачен в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания договора купли-продажи. Последующие платежи должны составлять не менее 20 000 (двадцати тысяч) рублей и оплачиваться на 30-й и 60-й день рассрочки, а окончательный расчет по договору должен быть произведен не позднее 90-ого дня рассрочки. Рассрочку предоставляет ООО СЗ «СИТИ Проект». Подробности в отделе продаж PAN City Group.

8 Базовая процентная ставка составляет от 5,85% при кредитова¬нии в рамках программы «IT Ипотека» с условием субсидирования процентной ставки застройщиком — партнером Банка при приобретении строящегося жилья у юридического лица по ДДУ/ДУПТ или готовое жилье у застройщика — партнера Банка: ООО СЗ СИТИ ПРОЕКТ. Диапазоны ПСК составля¬ют 5.287 — 6.535%%. Погашение кредита — аннуитетными платежами. Ставка повышается на 0,15% при отказе от личного страхования (страхование жизни и здоровья от несчастного случая и болезни). Первоначальный взнос не менее 20,01% от стоимо¬сти приобретаемой квартиры. Сумма кредита от 200 000 до 9 000 000 руб. Все ипотечные кредиты могут быть взяты на срок до 30 лет. Валюта кредитов — рубли РФ.

Требования к заемщику: возраст от 18 до 50 лет (вкл.); основным местом работы является организация, осуществляющая деятельность в области информационных технологий, находящаяся в РФ, аккредитованная Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и пользующаяся налоговыми льготами; в течение не менее чем 3 календарных месяцев, предшествовавших дате заключения кредитного договора. Дополнительное требования к заемщику: в возрасте от 36 лет до 50 лет (вкл.) минимальный размер средней заработной платы заемщика с учетом НДФЛ составлял от 70 тыс. рублей — для работников организаций, зарегистрированных на территории субъектов РФ, численность населения которых составляет до 1 млн. человек; от 120 тыс. рублей — для работников организаций, зарегистрированных на территории субъектов РФ, численность населения которых составляет 1 млн. человек и более (за исключением Москвы); от 150 тыс. рублей — для работников организаций, зарегистрированных на территории Москвы. Минимальная сумма кредита — 300 тыс. руб. Максимальный размер кредита до 9 млн руб. — при покупке жилья на территории субъекта РФ, численность населения которого составляет до 1 млн. человек; до 18 млн руб. при покупке жилья на территории субъекта РФ, численность населения которого составляет 1 млн. человек и более. Валюта — рубли РФ. Дополнительные расходы: страхование жизни и здоровья заемщика, страхование и оценка объекта недвижимости, оформляемого в залог (тарифы зависят от индивидуальных особенностей заемщика), нотариальное заверение документов, направление документов на гос. регистрацию ДДУ в электронном виде. Услуга «Сервис электронной регистрации» предоставляется ООО «Домклик» (ОГРН 1157746652150, адрес: 121170, г. Москва, Кутузовский проспект, д. 32, к. 1, www.domclick.ru, услуга является платной. Обеспечение по кредиту — залог кредитуемого объекта недвижимости. Итоговая сумма кредита определяется индивидуально, на основании оценки платежеспособности и стоимости обеспечения заемщика. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Изменение условий — Банком в одностороннем порядке. Предложение действительно до 31.07.2024 г. вкл. Подробнее об условиях кредитования, необходимых документах и ограничениях на www.sberbank.ru. Реклама. ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015.

9 При внесении денежных средств в полном объеме в оплату цены договора участия в долевом строительстве в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты регистрации договора долевого участия в строительстве предоставляется скидка:

— в размере 3% (три) процента от базовой цены объекта долевого строительства, с учетом коэффициента этажности — сотрудникам ПФПГ Холдинга;

— в размере 2% (два) процента от базовой цены объекта долевого строительства, с учетом коэффициента этажности — клиентам, которые ранее приобретали недвижимость в жилых комплексах, реализуемых компанией ООО «ПАН Сити Групп» 2 ;

— в размере 1% (один) процент от базовой цены объекта долевого строительства, с учетом коэффициента этажности — остальным участникам долевого строительства.

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