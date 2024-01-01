В следующем году увеличится количество бюджетных мест в Пермском художественном училище В учебном заведении зафиксирован большой конкурс Поделиться Твитнуть

Фото: 2gis

В связи с большим конкурсом в Пермское художественное училище в следующем учебном году увеличат количество бюджетных мест в этом образовательном учреждении, сообщает ТК ВЕТТА со ссылкой на министра культуры Пермского края Аллу Платонову.

По её словам, сейчас в городе активно развивается это направление. Кроме того, планируется к открытию вторая художественная школа.

«В современных условиях дизайн и изобразительное искусство — это то, что очень востребовано, это то, что нужно и горожанам, и предприятиям. Поэтому это осознанное взвешенное решение — количество бюджетных мест со следующего года увеличится, — пояснила Алла Платонова.

История Пермского художественного училища началась с 1965 года, когда в столице Пермской области появилась первая художественная школа. Затем на её базе был создан городской художественный колледж. В 2008 году он стал училищем. Выпускники учебного заведения поступают в художественные вузы, в Институт культуры, Уральский филиал Всероссийской Академии живописи, ваяния и зодчества и на кафедру дизайна ПНИПУ.

В училище обучают художников трех направлений: живописцев, художников театра, дизайнеров. У каждого выпускника после окончания есть специальность преподавателя.

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