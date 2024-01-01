Власти Перми готовы потратить более 26 млн рублей на содержание лестниц и мостов Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Объявлен конкурс на летнее и зимнее содержание лестниц и пешеходных мостиков во всех районах Перми. В списке 128 различных объектов. Соответствующая информация опубликована на портале Госзакупок. Об этом сообщает «Рифей».

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 26,3 млн руб.

Согласно техзаданию, в зимнее время в обязанность подрядчика будет входить чистка лестниц и пешеходных мостиков от снега и наледи. Эти объекты необходимо обрабатывать противогололедными материалами, а также убирать мусор на территории и очищать от несанкционированных граффити.

В летнее время подрядная организация должна проводить комплексную уборку, вырубать аварийные деревья и кустарники, обрезать сухие ветки.

Договор с подрядчиком пермские власти хотят заключить до 7 октября следующего года.

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