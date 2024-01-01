Пермская гордума проверила готовность к отопительному сезону 2024/25 Поделиться Твитнуть

Накануне старта отопительного сезона пермские энергетики ПАО «Т Плюс» и Пермская городская дума провели рабочий выезд на объекты теплоснабжения. Депутатскому корпусу продемонстрировали готовность к запуску тепла в социальные объекты и жилые дома.

Предварительные итоги летней ремонтной кампании подвёл председатель Пермской городской думы Дмитрий Малютин. Так, новые трубы в прочной изоляции с повышенным сроком эксплуатации до 25 лет смонтированы на улицах Газеты «Звезда», Пихтовой, 9 Мая, Мира, Нефтяников, Волгодонской, Новоржевской и ряде других. Осмотрев места перекладок тепломагистралей и центральный диспетчерский пункт Пермских тепловых сетей, проверяющие сделали вывод о готовности системы теплоснабжения Перми к отопительному сезону 2024/25.

В числе реализованных «Т Плюс» мероприятий – проведение гидравлических испытаний, перекладка тепломагистралей, плановые ремонты на теплоисточниках. К несению нагрузок подготовлены 4 ТЭЦ, более 2 тыс. км тепловых сетей, 27 малых котельных, 10 насосных станций и свыше 400 центральных тепловых пунктов. Это позволит обеспечить подачу тепла в почти 700 социальных объектов в более чем 5300 многоквартирных домов.

«Меры, принимаемые энергетиками, позволяют повышать устойчивость тепловых сетей в отопительном сезоне. Это касается и гидравлических испытаний, и замены изношенных трубопроводов. Всё это говорит об ответственном подходе к обслуживанию и развитию теплосетевого комплекса Перми», – отметил Дмитрий Малютин.

Тщательная подготовка теплосетей и теплоисточников к работе в отопительном сезоне позволяет создать необходимый запас прочности, считает директор Пермского филиала ПАО «Т Плюс» Сергей Кругляков.

«Ежегодная подготовка к отопительному сезону – наши обязательства перед жителями и администрацией Перми. Энергетики неукоснительно выполняют все необходимые мероприятия, чтобы обеспечить тепловой комфорт в объектах социальной сферы и квартирах пермяков», – сказал Сергей Кругляков.

Напомним, по решению администрации Перми отопительный сезон 2024/25 в Перми стартовал с 18 сентября. С этой даты началось подключение к теплу социальных объектов. Подача отопления в жилые дома с учётом погодных условий стартует 23 сентября.

Реклама. ПАО «Т Плюс». erid: 5C7FMwReQKpJ3U92wKLj95GF4sNacwUSuioGQZmvh3uBnRmus4dPebhsxfZRCEvb

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.