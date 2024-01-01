Оплатить долги за капремонт без пени жители Прикамья смогут до 10 октября До окончания акции «Лето без долгов» осталось меньше месяца Поделиться Твитнуть

Зарина Ситдикова

Меньше месяца осталось, чтобы оплатить долги по ЖКХ без пени. Акция «Лето без долгов», которую проводит Фонд капитального ремонта Пермского края, продлится до 10 октября 2024 года.

«Участниками акции стали уже 1100 человек. Они полностью погасили основной долг за капитальный ремонт в размере более 23 млн. рублей, списав при этом пени за несвоевременную оплату», — сообщают сотрудники фонда.

Ещё один важный момент. Эксперты отмечают, что с 9 сентября 2024 года вступили в силу поправки в Налоговый кодекс, согласно которым резко выросли размеры судебных госпошлин.

«Эти изменения особенно ударят по должникам, которым придётся погашать не только все свои платёжки, но и значительные судебные издержки, — подчёркивают специалисты. — Размер пошлины будет зависеть от суммы задолженности. Изначально госпошлину оплачивает истец, но если суд выносит решение в его пользу, должник её возмещает. Кроме того, есть ещё исполнительский сбор. Если должник не оплачивает исполнительный документ в течение пяти дней, с него взимают 7 % исполнительского сбора от общей суммы взыскания, но не менее 1000 рублей».

Для того чтобы принять участие в акции, нужно:

а) заполнить заявление установленного образца;

б) полностью оплатить задолженность по взносам на капитальный ремонт;

в) передать заявление в фонд вместе с копиями платёжных документов, которые доказывают, что оплата была проведена в период акции.

Отправить документы в Фонд капитального ремонта можно двумя способами:

1. С помощью электронной формы на сайте фонда.

2. Лично по адресу: г. Пермь, ул. Героев Хасана, 7а или в отделении МФЦ.

Если остались ещё вопросы, ответы можно получить по телефону горячей линии: 8 800 550 95 15.

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