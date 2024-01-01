В Перми может появиться сквер российско-китайской дружбы На проект требуется 1,6 млн рублей Поделиться Твитнуть

ТОС «Качаловский» в Перми утвердил проект создания сквера с арт-объектом «Узел дружбы» / фото из презентации

Делегаты внеочередная конференция ТОС «Качаловский» в Перми утвердили проект создания сквера с арт-объектом «Узел дружбы». Проект примет участие в городском конкурсе инициативного бюджетирования.

Сквер собираются разбить на пересечении улиц Мира и Качалова на заброшенном участке земли.

фото: ТОС «Качаловский»

«Чтобы наполнить место смыслом, мы обратились к истории нашего микрорайона. Как известно, в середине прошлого века в Пермь из дружественного Китая, в рамках межправительственных соглашений, к нам прибыли молодые комсомольцы, которые принимали участие в строительстве зданий ПНОС, ТЭЦ-6, улиц Мира, Качалова, Нефтяников. А жили они как раз в доме Качалова, 26», — рассказали в ТОСе.

Таким образом, говорят активисты, будет решена проблема благоустройства заброшенной территории, а также внесён вклад в популяризацию истории российско-китайских отношений. Они напомнили, что в 2024 году отмечается 75-летие российско-китайской дружбы, а 2024-2025 годы объявлены Россией и Китаем перекрестными годами культуры.

С идеей обустройства территории, а также её визуализацией пермякам помогли инженеры и дизайнеры Циндао (Китай). Это город-побратим Перми.

В центре сквера, который собираются обустроить в стилистике и цветовой гамме современного Циндао, будет установлен арт-объект, символизирующий дружбу между двумя городами.

Стоимость проекта оценили в 1,65 млн руб. В сумму входят затраты на дизайн проект сквера, изготовление и монтаж арт-объекта, благоустройство и озеленение территории, изготовление и монтаж информационного щита об истории китайских рабочих в Перми.

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