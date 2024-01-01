При поддержке партпроекта ЕР «Чистая страна» в школах Прикамья пройдут экомероприятия Поделиться Твитнуть

Пресс-служба партии «Единая Россия»

До конца текущего года школьники Прикамья станут участниками экологического иллюзионного представления «Магия в экологии». Цикл эко-мероприятий стартовал 16 сентября в ЗАТО Звёздный.

Инициатором и организатором экологического шоу «Магия в экологии» (0+) стал региональный координатор партпроекта «Чистая страна» Вячеслав Марков:

– С 1 января 2025 года начнёт работать новый национальный проект «Экологическое благополучие», направленный на решение экологических проблем в стране. Он придёт на смену нацпроекту «Экология», который стартовал в 2019 году. За время его действия в Российской Федерации было ликвидировано свыше 100 свалок, построено 253 мусороперерабатывающих завода, расчищено почти 2 тыс. км русел рек.

Новый нацпроект «Экологическое благополучие» будет состоять из 6 федеральных проектов: «Генеральная уборка», «Экономика замкнутого цикла», «Вода России», «Чистый воздух», «Сохранение лесов», «Сохранение биоразнообразия и развитие экологического туризма».

В Пермском крае в конце прошлого года был принят закон «Об основах формирования экологической культуры в Пермском крае». В рамках данного нормативного правового акта и партпроекта «Чистая страна» совместно с Министерством культуры Пермского края, краевым Министерством образования и науки мы проводим мероприятия, направленные на воспитание экологической культуры у подрастающего поколения.

Одним из таких мероприятий является экологоиллюзионное шоу «Магия в экологии». В рамках мероприятия создаётся волшебный мир, в котором экология соединяется с искусством иллюзии, а также с наукой о правильной утилизации.

В процессе увлекательных показов школьники увидят, как вещи получают новую жизнь, что произойдет с макулатурой при отсутствии раздельного сбора, как правильно обращаться с отходами и какой непоправимый вред окружающей среде может нанести, например, одна выброшенная батарейка.

Проект «Магия в экологии», реализуемый Пермским региональным отделением Российского экологического общества при поддержке партпроекта «Чистая страна», завоевал диплом лауреата III степени в номинации «Экологическое образование, просвещение и культура» Международной экологической премии «ЭкоМир-2023», проводимой Российской академией естественных наук.

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