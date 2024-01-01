Президент России наградил пермского учёного орденом «За заслуги перед Отечеством» Поделиться Твитнуть

Валерий Черешнев

permkrai.ru

Доктор медицинских наук, академик Российской академии наук, заведующий кафедрой микробиологии и иммунологии ПГНИУ Валерий Черешнев удостоен ордена за вклад в развитие науки и многолетнюю добросовестную работу. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства. Указ президента РФ был подписан 6 сентября 2024 года.

Валерий Черешнев — специалист в области экологической и радиационной иммунологии. Возглавлял научные исследования по установлению основных закономерностей нарушений иммунного гомеостаза при воздействии на организм экологически неблагоприятных факторов. Он сформировал научную школу в области иммунофизиологии. Является автором двух зарегистрированных научных открытий, разработал методику лечения онкозаболеваний, применяемую за рубежом и в России. Коллективом научной школы получены новые соединения бактериального происхождения, которые применяются для разработки лекарственных средств.

Черешнев является автором и соавтором более 700 научных работ, в том числе 34 монографий. Подготовил 26 кандидатов и 43 доктора наук. Участвовал в написании двух учебников для вузов, трёх руководств по изучению комбинированных радиационных поражений, а также восьми учебных пособий.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.