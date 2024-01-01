«Метафракс» — в лидерах бережливого производства Поделиться Твитнуть

Команда «Метафракса» вошла в число призёров первенства по бережливому производству среди крупнейших предприятий Пермского края.

На площадке международной нефтегазохимической выставки «Нефть и газ, химия. ТЭК-2024» в Перми прошёл предпоследний этап первенства по бережливому производству #leanПС2024-Пермь. Состязания для инженерно-технического персонала крупнейших предприятий региона организовал «Центр развития производственной системы химического комплекса». Деловую игру провёл Центр «Кайдзэн».

Команда сотрудников «Метафракс Кемикалс» заняла в соревнованиях второе место. Победу одержало АО «ОДК «Авиадвигатель». На третьем месте — ПАО «Транснефть». По итогам выступления «Метафракс Кемикалс» приглашён на финальную игру сетевого всероссийского первенства, которая состоится в октябре на международной выставке химической промышленности и науки «Химия-2024» в Москве.

Начальник отдела операционной эффективности АО «Метафракс Кемикалс» Оксана Панченкова отметила, что представители компании впервые принимали участие в состязаниях по бережливому производству регионального уровня.

«Нам было интересно пообщаться с активными и креативными командами. Внедрением бережливой производственной системы наше предприятие занимается не так давно, но уже есть результаты, которыми можно гордиться, — рассказала Оксана Панченкова. — Например, создан институт супервайзеров и организовано их обучение. Это команда наиболее инициативных профессионалов, продвигающих идеологию бережливого производства непосредственно на рабочих местах. Кроме того, введено в действие Положение по подаче предложений по улучшениям (ППУ). Для предприятия это возможность привлечь к улучшениям всех сотрудников, чтобы каждый, видя потерю, не оставался равнодушным, а предлагал решения. А для самих работников ППУ — это возможность влиять на развитие предприятия и получать за это денежное вознаграждение».

Первый опыт бережливого производства «Метафраксом» был получен в 2019 году, когда компания включилась в реализацию мероприятий национального проекта «Производительность труда». Наработанные тогда практики легли в основу следующего проекта предприятия по внедрению бережливой производственной системы, стартовавшего в 2023 году. Создана методическая база, оргструктура управления проектом, разработана нормативная документация, организован постоянный сбор предложений по улучшениям и отработан механизм их реализации.

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