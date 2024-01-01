Алёна Бронникова В Пермском крае мужчина избил стоявшего у магазина подростка Возбуждено уголовное дело Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В Добрянке Пермского края мужчина избил стоявшего у магазина подростка и скрылся в неизвестном направлении. Как сообщили в краевом МВД, информация в ведомство поступила из районной больницы. Несовершеннолетний 2011 г.р. обратился в медучреждение с телесными повреждениями головы.

«Стражи порядка выяснили, что он с друзьями стоял на крыльце одного из магазинов города, они разговаривали и смеялись. В какой-то момент из торгового помещения вышел мужчина и направился к ним. Без каких-либо объяснений он несколько раз ударил подростка кулаком по лицу, после чего скрылся в неизвестном направлении», — рассказали в полиции.

Личность подозреваемого была установлена. Им оказался 45-летний местный житель, который ранее привлекался к административной ответственности. Полиция возбудила уголовное дело по ст. 116 УК РФ «Побои».

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