Зарина Ситдикова Глава СК России поручил проверить правомерность отказа в присвоении инвалидности жительнице Перми Александр Бастрыкин затребовал доклад с результатами процессуальной проверки Поделиться Твитнуть

Следственный комитет России

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки случая отказа в присвоении группы инвалидности жительнице Перми, которая лишилась возможности ходить. Об этом сообщает Информационный центр следственного комитета РФ.

О ситуации с пермячкой стало известно после того, как она обратилась за помощью на один из федеральных каналов. В эфире телепередачи женщина рассказала, что с 2020 года она не может самостоятельно передвигаться, но ей при этом отказывают в присвоении группы инвалидности. Это связано с тем, что врачи до сих пор не поняли, что с ней произошло, и не установили ей точный диагноз.

Из-за отсутствия статуса инвалида жительница Перми не получает положенные ей льготы, пособия и прочие меры социальной поддержки. Обращения в компетентные органы результатов не принесли.

По данному факту в СУ СК России по Пермскому краю начата процессуальная проверка.

Глава следственного комитета Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК России по Пермскому краю Валерию Сафонову доложить о её промежуточных результатах и принятом по итогам решении.

Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.

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