Зарина Ситдикова Перед судом предстанет похитившая более 5,9 млн рублей бухгалтер одного из пермских провайдеров Бывшая сотрудница подделывала документы о заработной плате Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Ленинский районный суд направлено на рассмотрение уголовное дело о мошенничестве, в результате которого сотруднице одной из крупных компаний-провайдеров Перми удалось похитить более 5,9 млн руб. Об этом сообщается на Едином портале прокуратуры Российской Федерации.

По версии следствия, с января 2021 года по октябрь 2023 года старший бухгалтер регионального филиала крупного российского телекоммуникационного оператора похищала денежные средства у компании. На протяжении 2,5 лет женщине удавалось подделывать документы о расчёте заработной платы и начислении иных выплат персоналу и при этом не быть уличённой в подобных махинациях. Полученные таким способом деньги она присваивала себе.

После того как всё выяснилось в отношении сотрудницы было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).

Прокуратура Пермского края утвердила обвинительное заключение и направила дело в суд для рассмотрения по существу.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.