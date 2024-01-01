Зарина Ситдикова В более 100 домах Перми на сутки отключат водоснабжение Это необходимо для проведения ремонтных работ в ЦТП на улице Костычева Поделиться Твитнуть

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В более 100 домах Перми на период ремонтных работ в центральном тепловом пункте в м/р Акуловский будет отключено водоснабжение. Об этом сообщает компания «НОВОГОР-Прикамье».

По информации коммунального оператора, отключение участка водопровода диаметром 300 мм будет действовать с 11:00 28 сентября до 11:00 29 сентября. В это время в ЦТП по ул. Костычева, 20а специалисты ПАО «Т Плюс» выполнят замену запорной арматуры.

Из-за ремонта от водоснабжения будут отключены тепловые пункты на ул. Транспортной, 9б, а также на ул. Костычева, 9, 20а и 42б.

Под ограничения попадают также жилые дома на:

— ул. Транспортной, 7, 8, 9, 11, 11а, 13, 15, 17, 19, 19а, 27, 27а, 29, 30, 31, 33, 34, 34 (корпус 2), 40;

— ул. Сочинской, 2, 4а, 6, 8;

— ул. Сеченова, 3, 3а, 4, 4а, 6, 7, 9, 14;

— ул. Костычева, 13, 15, 17, 16, 18, 20, 23, 24, 27, 31, 32, 33, 34, 38, 39, 39а, 42а, 42, 44, 44а, 44а/1;

— ул. Докучаева, 32, 34, 36, 38, 40, 40а, 40б, 40в, 50, 50а, 50б, 50л, 50/1, 50/2, 52а, 52а/1;

— ул. Красноборской, 6, 6 а–к, 8, 8а, 9а, 9б, 14;

— ул. Докучаева, 52 (левый ввод).

Жителей просят сделать запас воды на период проведения работ. Для обеспечения социальных объектов водой организуют курсирование автоцистерн.

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