Зарина Ситдикова
В Перми на площади более 120 гектаров установлена карантинная зона по опасному аллергену
На выявленной территории будут проведены мероприятия по ликвидации сорняка
На двух земельных участках Перми площадью 98,33 га и 25,59 га установлена карантинная фитосанитарная зона по амброзии трёхраздельной — опасному аллергену, который способен привести к летальному исходу. Об этом сообщает Управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.
Как пояснили в ведомстве, карантинная зона установлена по результатам проведённого обследования земель. Сорняк был обнаружен на пустырях с дикоросами.
По данным Россельхознадзора, в период цветения пыльца амброзии раздражает дыхательные пути и затрудняет дыхание. Это одна из главных причин, почему сорняк внесли в список карантинных объектов. Помимо этого, растение засоряет посадки культурных видов. Оно истощает и иссушает почву, приводит к снижению урожайности, а случае попадания в сено молоко приобретёт резкий, неприятный запах и привкус.
В надзорном ведомстве отметили, что введённый карантинный фитосанитарный режим направлен на своевременную локализацию очага и исключение распространения амброзии за счёт её полной ликвидации.
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