Зарина Ситдикова В Перми на площади более 120 гектаров установлена карантинная зона по опасному аллергену На выявленной территории будут проведены мероприятия по ликвидации сорняка Поделиться Твитнуть

На двух земельных участках Перми площадью 98,33 га и 25,59 га установлена карантинная фитосанитарная зона по амброзии трёхраздельной — опасному аллергену, который способен привести к летальному исходу. Об этом сообщает Управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

Как пояснили в ведомстве, карантинная зона установлена по результатам проведённого обследования земель. Сорняк был обнаружен на пустырях с дикоросами.

По данным Россельхознадзора, в период цветения пыльца амброзии раздражает дыхательные пути и затрудняет дыхание. Это одна из главных причин, почему сорняк внесли в список карантинных объектов. Помимо этого, растение засоряет посадки культурных видов. Оно истощает и иссушает почву, приводит к снижению урожайности, а случае попадания в сено молоко приобретёт резкий, неприятный запах и привкус.

В надзорном ведомстве отметили, что введённый карантинный фитосанитарный режим направлен на своевременную локализацию очага и исключение распространения амброзии за счёт её полной ликвидации.

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