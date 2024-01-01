Зарина Ситдикова В Перми скончался сбитый на дороге велогонщик Александр Бако Врачи боролись за его жизнь в течение месяца Поделиться Твитнуть

Ушёл из жизни титулованный пермский велогонщик Александра Бако. Об этом сообщается в группе региональной федерации велосипедного спорта ВКонтакте.

7 августа спортсмена на нерегулируемом перекрёстке сбила машина. Это случилось во время тренировки Александра Бако, которую он проводил на дороге Пермь—Жебреи.

С места ДТП велогонщика госпитализировали в больницу. Он попал в реанимацию.

По данным федерации, на протяжении всего месяца спортсмен находился в тяжёлом состоянии. У него были множественные переломы, для поддержки организма он был введён медикаментозный сон и подключен к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

16 сентября Александр Бако скончался. Ему было 40 лет. Он неоднократно становился победителем и призёром всероссийских чемпионатов и соревнований.

Как добавил в федерации велоспорта Прикамья, прощание с велогонщиком состоится в среду, 18 сентября в 11:40 в большом зале на ул. Старцева, 61. В 13:00 пройдёт отпевание в Успенской церкви на ул. Парковой, 18. Спортсмена похоронят на кладбище в д. Болгары.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.