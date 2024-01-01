ЖК «Кама» — комфорт на уровне пятизвёздочного отеля Поделиться Твитнуть

«Если застройщик начинает работать в сегменте премиум-класса, ему нужно предложить клиентам что-то уникальное. В таких домах люди покупают не просто квадратные метры, а особый стиль жизни. Когда мы разрабатывали концепцию дома «Кама», то поставили цель — обеспечить жителям комфорт на уровне 5-звёздочного отеля: снять с них большинство бытовых вопросов, организовать лаунж-зоны для работы и отдыха, продумать инфраструктуру для автомобилистов», — рассказывает генеральный директор ГК «Альфа» Сергей Ширинкин.

Дом «Кама» — флагманский проект ГК «Альфа»:

локация в тихом историческом центре Перми;

сервис 5-звёздочного отеля;

более 50% квартир с панорамным видом на Каму;

трёхуровневый подземный паркинг;

фитнес- и wellness-центр;

клубное пространство.

Оперативно решать вопросы жильцов в доме «Кама» будет круглосуточный консьерж-сервис: хаус-мастер устранит мелкие неисправности, клининговая служба сделает уборку, администратор примет заказы у курьера, отправит вещи в химчистку, организует выгул домашних животных. Не выходя из дома, можно попасть в фитнес- и wellness-центр: заняться спортом, сделать массаж, отдохнуть в сауне и просто расслабиться после рабочего дня.

По вопросам здоровья жители смогут обращаться к семейному доктору — в доме для него оборудуют постоянный кабинет. За детьми при необходимости присмотрят няня и аниматор в игровой комнате. На территории ЖК появится общественное пространство с коворкингом, где днём можно поработать с ноутбуком, а вечером провести время в кругу друзей.

При планировании парковки авторы проекта учитывали современные реалии — рост числа владельцев электрокаров. Поэтому паркинг оборудуют электрозарядными станциями. И, конечно, большой плюс для всех автомобилистов — собственная автомойка.

«Изучаем возможности «умного дома». Если технические новинки внутри квартиры — пространство для фантазии жильцов, то в общих зонах мы сами внедряем современные системы. Так, в «Каме» заработает «зелёный коридор», который обеспечит бесконтактный доступ в паркинг и автоматический вызов лифта до нужного этажа. Думаю, впоследствии некоторые из перечисленных «фишек» перекочуют в комфорт-класс. Например, отдельный водопровод с питьевой водой, очищенной до уровня бутилированной, ставим уже во всех наших домах. Стандарты качества постоянно развиваются и совершенствуются», — отметил Сергей Ширинкин.

ООО СЗ «Альфа-Групп». ИНН 5904374680 . Проектная декларация на сайте НАШ.ДОМ.РФ. Подробности в отделе продаж. Информация не является публичной офертой.

На правах рекламы.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.