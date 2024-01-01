В Соликамске завершён капремонт двух многоквартирных домов Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба фонда капремонта Пермского края

В Пермском крае в Соликамске в рамках краевой программы капитального ремонта завершены работы по обновлению фасадов двух многоквартирных домов по адресам: ул. Набережная, 93 и 95. Об этом сообщили в региональном Фонде капремонта.

Ранее глава региона Дмитрий Махонин отмечал подготовку Соликамска к 600-летию. «Знаменательную дату один из крупнейших городов края будет отмечать в 2030 году. К своему юбилею Соликамск должен серьёзно преобразиться. Для этого нужно привлечь максимум ресурсов, поэтому начинаем работать уже сейчас», — подчёркивал он.

В Фонде капитального ремонта Пермского края рассказали, что подрядчик расчистил наружные стены трёхэтажных домов от накопившихся загрязнений и старого штукатурного слоя, восстановил архитектурные элементы и оштукатурил поверхности, специалисты окрасили фасады, сохранив исторический цвет зданий. Также были отремонтированы цоколи домов, оконные и дверные откосы и приведены в порядок входные группы.

В администрации округа поделились, что площадь у Богоявленского собора — это начало всех туристических маршрутов города, а центральные улицы — их лицо. «Поэтому важно, чтобы они были ухоженными и безопасными», — добавили в ведомстве.

Кроме того, продолжаются работы по обновлению фасадов домов по адресам: ул. Советская, 53, 55, ул. 20-летия Победы, 124 и ул. Демьяна Бедного, 15.

В ведомстве добавили, что на все виды работ по капремонту действует гарантия пять лет. В течение этого срока в случае выявления дефектов подрядная организация устранит все недочёты за свой счёт.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.