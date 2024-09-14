Межвузовский кампус «Будущее Пармы» станет центром международного академического сотрудничества в Прикамье Новый объект будет визитной карточкой высшего образования в регионе Поделиться Твитнуть

Фото: Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет

Межвузовский кампус «Будущее Пармы», который будет создан в Перми, станет одной из ключевых площадок для обучения иностранных студентов и визитной карточкой высшего образования в регионе. Об этом в ходе презентации международных наработок вузов Прикамья на научно-практическом семинаре в Самаре сообщил ректор Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета (ПГГПУ) Константин Егоров.

Семинар на тему «Стратегирование международной деятельности российских университетов в системе национальных приоритетов и интересов регионального развития» прошёл в Самарском национальном исследовательском университете им. академика С.П. Королёва. Пермский край на мероприятии представили ректор ПГГПУ Константин Егоров и руководитель отдела по международной деятельности вуза Анастасия Вертьянова.

В ходе своего выступления Константин Егоров представил эффективные практики вузов Прикамья по продвижению пермского образования за рубежом, развитию планов по академическим и студенческим обменам, реализации программ научно-исследовательского сотрудничества с образовательными учреждениями зарубежных стран. Особое внимание он уделил опыту реализации международных проектов Пермского педагогического университета со странами юга Африки, республиками Казахстан и Узбекистан, Китайской Народной Республикой.

Константин Егоров отметил, что одним из важнейших инструментов для продвижения российского высшего образования являются современные кампусы, создаваемые в рамках национального проекта «Наука и университеты».

«В Пермском крае над созданием межвузовского кампуса «Будущее Пармы» работают восемь вузов-бенефициаров. В кампусе будут реализованы сетевые образовательные программы на стыке научных направлений, к этой работе мы также привлекаем коллег из зарубежных вузов и наших иностранных студентов: обсуждаем наполнение программ, консультируемся по вопросам необходимых сервисов для создания комфортных условий для жизни и обучения иностранных студентов», — сказал ректор ПГГПУ.

Напомним, программа формирования сети университетских кампусов мирового уровня реализуется по поручению президента России. Сейчас в России строятся 17 кампусов, проекты которых прошли экспертный отбор. Это позволит создать более 60 тыс. мест для проживания студентов и инфраструктуру для подготовки кадров по приоритетным для регионов направлениям.

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